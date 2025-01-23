Студентки в декрете будут получать до 235 тысяч рублей

Молодым мамам на очном обучении увеличат пособия по уходу за ребенком сразу в несколько раз.

Минтруд хочет внести в Госдуму законопроект о 10-кратном повышении выплат по уходу за ребенком студенткам очного отделения вузов. Молодые мамы смогут получить до 74,9 — 235,4 тыс. рублей.

Сейчас у студентов пособие по беременности и родам зависит от размера стипендии. Средний размер выплат составляет 9,3 — 23,3 тыс. рублей. Министерство считает этих средств недостаточно, поэтому выплаты повысят до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Декретные будут назначать на федеральном уровне, но сам размер стипендии не увеличат. Об этом пишут «Известия».

«Это не только позволит учащимся мамам обеспечить более комфортные условия для себя и своего малыша, но и может сыграть ключевую роль в решении о сохранении беременности», — сказала руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа.

В 2025 году прожиточный минимум в целом по стране составляет 19,3 тыс. рублей. При этом наименьший показатель установлен в Липецкой и Тамбовской областях — 16 тыс. рублей, там размер выплаты составит около 74,9 тыс. рублей. Самый высокий прожиточный минимум на Чукотке — 50,5 тыс., там молодые мамы могут получать до 235,4 тыс.