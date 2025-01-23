Больше юрлиц смогут делать закупки по 223-ФЗ

Правительственные поправки предлагают расширить число видов юридических лиц, которые будут совершать закупки в соответствии с законом 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон 223-ФЗ.

Действие закона распространят на общественно полезные фонды и автономные некоммерческие организации (АНО), учрежденные РФ, а также субъектами РФ и муниципалитетами. Сейчас в стране работает 580 таких организаций, уточняет Минфин.

Поправки планируют также распространить действие закона 223-ФЗ на дочерние компании унитарных предприятий.

Законопроект должен повысить прозрачность закупок, проводимых этими организациями, а также распространить на них общие требования по импортозамещению и поддержке малого бизнеса. Это позитивно отразится на деятельности этих предприятий и на рынке в целом, считает Минфин.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.