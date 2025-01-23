Больше юрлиц смогут делать закупки по 223-ФЗ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон 223-ФЗ.
Действие закона распространят на общественно полезные фонды и автономные некоммерческие организации (АНО), учрежденные РФ, а также субъектами РФ и муниципалитетами. Сейчас в стране работает 580 таких организаций, уточняет Минфин.
Поправки планируют также распространить действие закона 223-ФЗ на дочерние компании унитарных предприятий.
Законопроект должен повысить прозрачность закупок, проводимых этими организациями, а также распространить на них общие требования по импортозамещению и поддержке малого бизнеса. Это позитивно отразится на деятельности этих предприятий и на рынке в целом, считает Минфин.
Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
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