Собственникам жилья разрешат дистанционно участвовать в собрании

Чтобы собрался кворум для принятия решения, нужно не меньше 50% собственников жилья. Не все могут присутствовать на собрании лично, поэтому им разрешат голосовать онлайн.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который дает право дистанционного участия в собрании собственников жильцов многоквартирного дома (МКД). Это сделано, чтобы на общем голосовании могло собраться нужное количество человек для принятия решения.

Сейчас из-за того, что кворум не собирается, в протоколах нередко появляются подделанные подписи. Затем люди идут разбираться в суд. Чтобы собрание состоялось, на нем должны присутствовать не менее 50% собственников.

«Предлагаемые изменения в Жилищный кодекс позволят обеспечить явку большего количества собственников помещений в МКД в общем собрании в очной форме, а также возможность участия в обсуждении повестки дня собрания независимо от их физического присутствия», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 90 дней с момента официальной публикации.