Перевозчикам увеличат плату за систему «Платон»

За каждый километр пути грузоперевозчики будут платить по 3,34 рубля в систему «Платон». В 2024 год платежи превысили 52 млрд рублей.

1 февраля 2025 года пройдет ежегодная индексация платы в государственной системе «Платон». За км пробега перевозчики заплатят 3,34 рубля вместо текущих 3,05 рубля.

«Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год», — сказано на сайте Росавтодора.

Сейчас в системе «Платон» зарегистрировано больше 861 тыс. грузоперевозчиков и свыше 1,9 млн транспортных средств массой более 12 тонн. Из них четверть грузовиков принадлежит иностранным логистическим компаниям.

На начало 2025 года система «Платон» принесла в Федеральный дорожный фонд свыше 300 млрд рублей, а в 2024 году грузоперевозчики заплатили 52,627 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что предприниматели просят отложить законопроект об усилении контроля за перевозками.