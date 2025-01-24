Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ

Материальную выгоду от экономии на процентах по займу считают так: превышение процентов, рассчитанных от 2/3 ставки ЦБ над процентами, начисленными по договору. Если договор беспроцентный, то доход = проценты по 2/3 ставки ЦБ.

Раньше брали ставку ЦБ на день получения дохода (последний день месяца). Сейчас берут ставку ЦБ меньшую из тех, что действовали на дату заключения договора или на дату его изменения и на дату получения дохода.

Если изменения в договор не вносились, то берут меньшую ставку ЦБ на дату его заключения или на дату начисления дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.12.2024 № 03-04-09/125311.

Напомним, такая норма введена задним числом с 2024 года.

ФНС в письме от 29.11.2024 № ЗГ-2-11/18158 разъяснила, как пересдать 6-НДФЛ за 2024 год из-за этой поправки в НК.

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