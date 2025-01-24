Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ

Раньше брали ставку ЦБ на день получения дохода (последний день месяца). Сейчас берут ставку ЦБ меньшую из тех, что действовали на дату заключения договора или на дату его изменения и на дату получения дохода.
Если изменения в договор не вносились, то берут меньшую ставку ЦБ на дату его заключения или на дату начисления дохода.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.12.2024 № 03-04-09/125311.
Напомним, такая норма введена задним числом с 2024 года.
ФНС в письме от 29.11.2024 № ЗГ-2-11/18158 разъяснила, как пересдать 6-НДФЛ за 2024 год из-за этой поправки в НК.
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