🙅 Роструд: в командировке сверхурочные не положены. У эксперта по трудовому праву иное мнение

За сверхурочную работу платят в полуторном размере за первые два часа и в двойном размере – за следующие часы. Но командировок это не касается.

Об этом пишет Роструд в письме от 06.12.2024 № ПГ/24134-6-1.

Ситуация такая: сотрудника командировали в филиал. Он должен был работать там до 18 часов, но по просьбе руководителя пришлось задержаться до 21-00.

Сверхурочная работа — это работа, выполняемая сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.

За работником сохраняется средний заработок за дни командировки, если они являются рабочими днями по графику работы командирующей организации.

Оснований для оплаты сверхурочной работы в данном случае не возникает, поскольку привлечения к такой работе не осуществляется, делает вывод Роструд.

Если же эти дни по графику работы командирующей организации являются нерабочими, то оплата труда будет в двойном размере.

Таким образом, по мнению Роструда оплата выходных в командировке возможна, а оплата сверхурочных – нет.

Специально для «Клерка» комментирует Ольга Жукова, эксперт по трудовому праву (кадры и охрана труда):

«Схожая позиция сложилась и в судебной практике: “за время командировки сохраняется средний заработок, а не производится оплата за фактически отработанное время”.

Считаю это недоработкой на законодательном уровне, поскольку порядок оплаты сверхурочной работы в командировке не установлен.

Но. На мой взгляд, работодатель вправе устанавливать свой порядок в локальных актах и оплачивать работу за пределами нормальной продолжительности как сверхурочную даже в командировке».