ЮниКредит Банк больше не переводит евро из РФ

Физлица не смогут проводить денежные переводы евро через ЮниКредит. Банк-корреспондент установил ограничения на такие операции.

Из-за ограничений банка-корреспондента ЮниКредит Банк остановил исходящие денежные переводы в евро для физлиц. Банк не сообщает, с какого именно числа действует ограничение и как долго оно продлится.

«Пока нет возможности осуществлять исходящие переводы из-за ограничений банка-корреспондента», — сказали в клиентской поддержке банка.

ЮниКредит Банк продолжает принимать входящие переводы в евро.

Весной 2024 года Европейский Центробанк потребовал от итальянского банка UniCredit сократить свой бизнес в России.

В начале декабря 2024 года ЮниКредит Банк повысил комиссии за валютные переводы, с ноября физлица минимально могут отправить от 10 тыс. долларов или евро и от 70 тыс. юаней. Переводы на меньшие суммы нужно согласовывать с банком.

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