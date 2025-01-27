Иногда совместитель должен работать во время отпуска на основной работе

В общем случае отпуск совместителю нужно давать тогда же, когда у него отпуск по основному месту работы. Но если там отпуск большой, а по совместительству обычный, то сотруднику придется работать в одном месте, отдыхая от другой работы.

Роструд в письме от 27.12.2024 № ПГ/26749-6-1 рассмотрел такую ситуацию: у сотрудника на основном месте работы отпуск 35 дней, по совместительству – 28 дней. Он намерен по совместительству отдохнуть также 35 дней и не согласен брать отпуск без содержания.

Роструд пояснил, что в таком случае сотрудник должен оформить отпуск без сохранения зарплаты на своей второй работе.

А если он отказывается это делать, то ему придется выйти на работу через 28 дней и работать, будучи еще 7 дней в отпуске на своей первой работе.

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