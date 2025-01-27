Перевозчиков из ЕАЭС не пустят в РФ, если они не уплатят штрафы

Минтранс начнет с 1 марта 2025 года блокировать въезд в РФ для иностранных грузовиков, если их компания перестала оплачивать штрафы, например, за перегруз. Будет действовать система каботажных перевозок, при которой фуры из ЕАЭС смогут перевозить грузы внутри России, а Ространснадзор сможет задерживать их из-за долгов.

Иностранные грузовики смогут совершать не более трех последовательных рейсов в течение семи дней с момента первой разгрузки в РФ. На каждую поездку должна быть транспортная накладная, опасные грузы перевозить запрещено. Если компании нарушат условия, то их не допустят до работы в течение одного года. Об этом пишут «Известия».

«Приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия ФТС не допускать выезд с территории РФ иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов», — сказали в Минтрансе.

Транспортные компании из ЕАЭС начнут брать заказы внутри РФ, а значит им придется проходить весогабаритный контроль, оплачивать проезд по системе «Платон» и все штрафы, в том числе за перегруз. Сейчас иностранцев не штрафуют за превышение нагрузки, но они не смогут выехать из России, пока не погасят долги за превышение скорости или другие нарушения ПДД.

«Несмотря на заверения Минтранса, трудности с начислением штрафов за перевес являются одним из главных конкурентных преимуществ иностранных компаний перед российскими. Их не могут штрафовать на пунктах автоматического весогабаритного контроля (АПВГК)», — сказал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

С 1 января автоматические системы штрафуют дальнобойщиков из России на 375-600 тыс. рублей, тогда как иностранцам взыскания назначают редко, при личном участии инспектора Ространснадзора. Владимир Матягин считает, что иностранные перевозчики получат слишком много конкурентных преимуществ, каботаж станет для них способом сократить издержки и дополнительно заработать. Такие компании могут снижать цены и отбирать заказы у российского бизнеса.