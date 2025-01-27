Госзаказчики становятся кредиторами: контрактов с повышенными авансами стало на 22% больше

В 2024 году на 22% увеличилось число госконтрактов с повышенными авансами свыше 30% от суммы. Всего заключили 2 917 таких договоров, а в 2023 году — 2 393. Из-за высокой ключевой ставки Центробанка кредиты стали труднодоступными, а на выполнение заказов компаниям нужны средства, в том числе от заказчиков.

В конкурсных производствах количество закупок с высокими авансами выросло с 61,5% до 64%, а сумма увеличилась с 2,32 трлн до 2,77 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные проекта «Контур.Закупки».

До 2022 года было нельзя платить аванс выше 30% от цены, установленной в договоре. В марте 2022 года лимит увеличили до 50% для контрактов без казначейского сопровождения и 90% — с ним.

Специалисты «Контур.Закупки» объясняют рост авансирования госзакупок тем, что заказчики стали принимать на себя роль «кредитора», повышая предоплату, чтобы компенсировать дорогие кредиты. Также крупные авансы нужны в сфере строительства, где стоимость материалов в среднем увеличилась на 13-20%.

Свою роль играет и повышение налогов с 2025 года. Предприниматели стали заранее повышать цены в 2024 году для контрактов, которые заключают на 2025. Например, если подрядчик будет платить НДС, то сумму договора увеличат в пределах этого налога.