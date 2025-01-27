На выплаты работникам до 1 млн рублей не будет НДФЛ и взносов

Такое поручение Правительству дал Владимир Путин по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.

Кабмину поручено обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, которые делают работодатели работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, установлении опеки над ребенком в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки.

Также разрешат включать эти расходы в состав внереализационных, учитываемых при исчислении базы по налогу на прибыль.

В срок до 15.04.2025 кабмин должен разработать соответствующие поправки в НК.