🍝 Когда ИП на УСН может не платить НДС с реализации школьных обедов по госконтракту

При доходе свыше 60 млн рублей на УСН будет НДС. В общепите его может не быть при выполнении ряда условий.

Минфин в письме от 05.12.2024 № 03-07-11/122683 рассмотрел такую ситуацию: ИП по госконтракту готовит еду в школьных столовых. Стоимость питания на одного ребенка фиксированная. Изменение цены не предусматривается. Увеличение на НДС тоже.

Как же начислять НДС, если доход ИП превысит 60 млн рублей?

Минфин напомнил, что есть две льготы по НДС для общепита. Первая касается реализации продуктов питания школьным столовым, школам и больницам. Данному ИП эта норма не подходит.

Еще одна льгота по НДС касается общепита в принципе (подпункт 38 пункта 3 статьи 149 НК). Но для нее есть условия: доход – не более 2 млрд рублей:

доля дохода от общепита ­– не менее 70 %;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Как считать среднюю зарплат в общепите для льготы по НДС, мы ранее разбирали тут.

Если эти условия соблюдаются, ИП не будет платить НДС.

Как начислять НДС, если условия не соблюдаются, а цену по госконтракту повышать нельзя, Минфин не пояснил.

Добавим, что ИП без сотрудников в принципе не может пользоваться этой НДС-льготой (письмо от 30.09.2024 № 03-07-07/94438).

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