В трудовом договоре должны быть перечислены обязанности сотрудника

По статье 57 ТК один из обязательных реквизитов трудового договора – трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы).

Достаточно ли просто указать должность работника? Такой вопрос задали Роструду.

Ведомство в письме от 26.12.2024 № ПГ/25881-6-1 пояснил, что понятие «конкретный вид поручаемой работы» введено для описания трудовой функции путем перечисления конкретных обязанностей или операций, которые должен выполнять работник.

Таким образом, в трудовом договоре необходимо указать конкретный вид поручаемой работы.

А как в ваших трудовых договорах обозначен вид поручаемой работы? Приглашаем вас принять участие в опросе.