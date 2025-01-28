В трудовом договоре должны быть перечислены обязанности сотрудника

Достаточно ли просто указать должность работника? Такой вопрос задали Роструду.
Ведомство в письме от 26.12.2024 № ПГ/25881-6-1 пояснил, что понятие «конкретный вид поручаемой работы» введено для описания трудовой функции путем перечисления конкретных обязанностей или операций, которые должен выполнять работник.
Таким образом, в трудовом договоре необходимо указать конкретный вид поручаемой работы.
А как в ваших трудовых договорах обозначен вид поручаемой работы? Приглашаем вас принять участие в опросе.
Указываете ли вы в трудовых договорах перечень обязанностей сотрудников?
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