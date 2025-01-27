Допуслуги в ресторане тоже освобождены от НДС

Услуги общепита в ресторанах, кафе, барах, столовых и т. д., а также при выездном обслуживании освобождены от НДС. Что относится к услугам общепита, сказано в ГОСТе 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины и определения».

Услугой общепита признается результат деятельности по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общепита, в создании условий для реализации и потребления этой продукции и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах.

Допуслуги в общепите перечислены в п. 4.8 ГОСТа 31985-2013. Это, в том числе:

бронирование мест в кафе и ресторанах;

прокат столового белья, посуды, приборов, передвижного кухонного оборудования и инвентаря;

продажа цветов, сувениров и сопутствующих товаров;

предоставление клиентам интернет-связи;

предоставление условий для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков;

гарантированное хранение личных вещей потребителей (верхней одежды, сумок);

вызов такси по заказу (просьбе) потребителя.

Таким образом, по вышеназванным услугам применяется освобождение от НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-15/114909.

Напомним, что для такого освобождения есть условия: