Допуслуги в ресторане тоже освобождены от НДС

Услугой общепита признается результат деятельности по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общепита, в создании условий для реализации и потребления этой продукции и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах.
Допуслуги в общепите перечислены в п. 4.8 ГОСТа 31985-2013. Это, в том числе:
бронирование мест в кафе и ресторанах;
прокат столового белья, посуды, приборов, передвижного кухонного оборудования и инвентаря;
продажа цветов, сувениров и сопутствующих товаров;
предоставление клиентам интернет-связи;
предоставление условий для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков;
гарантированное хранение личных вещей потребителей (верхней одежды, сумок);
вызов такси по заказу (просьбе) потребителя.
Таким образом, по вышеназванным услугам применяется освобождение от НДС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.11.2024 № 03-07-15/114909.
Напомним, что для такого освобождения есть условия:
доход – не более 2 млрд рублей:
доля дохода от общепита – не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.
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