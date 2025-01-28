Сотрудник не обязан согласовывать совместительство на основном месте работы

Важно, чтобы совместитель выполнял задачи у другого работодателя в свободное от основной работы время. Получать согласие начальства не нужно.

Роструд напомнил, что сотрудник, который хочет работать по совместительству в другой компании, не обязан уведомлять и согласовывать это с руководителем по основному месту работы.

Согласно ч. 1 ст. 60.1 ТК, работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении другой работы в свободное время от основной занятости. Совместительство может быть как у того же работодателя (внутренним), так и у другого (внешним).

«В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством», — сказано в телеграм-канале Роструда.

Сотрудник может заключить трудовые договоры о работе по совместительству с неограниченным числом работодателей. Однако выполнять другие задачи нужно в свободное от основной работы время.