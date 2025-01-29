Как считать НДФЛ с высокой зарплаты в 2025 году: пять примеров от ФНС

В 2025 году заработала пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Региональное УФНС разместило примеры расчета НДФЛ с зарплаты по этим новым ставкам.

Пример 1. Ставка 13% с дохода до 2,4 млн рублей

Зарплата работника за месяц – 200 тыс. руб., за год – 2,4 млн руб.

За первые два месяца года, пока доход не превысил 450 тыс. руб., ему предоставлялся стандартный вычет в размере 2 800 руб.

НДФЛ = (2,4 млн – 2 800 x 2) x 13% = 311 272 руб.

Пример 2. Ставка 15% с дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей

Зарплата работника за месяц – 200 тыс. руб., за год – 2,4 млн руб. В течение года ему были выплачены премии в размере 1 млн рублей. Общий доход составил 3,4 млн руб.

Ему предоставлен стандартный вычет за нормы ГТО в размере 18 тыс. рублей.

НДФЛ = ((3,4 млн – 2,4 млн – 18 тыс.) x 15% + 2,4 млн x 13%) = 459,3 тыс. руб.

Пример 3. Ставка 18% с дохода от 5 млн до 20 млн рублей

Зарплата работника за месяц – 550 тыс. руб., за год – 6,6 млн руб. Вычеты ему не предоставлялись.

НДФЛ = ((6,6 млн – 5 млн) x 18% + (5 млн – 2,4 млн) x 15% + 2,4 млн x 13%) = 990 тыс. руб.

Пример 4. Ставка 20% с дохода от 20 млн до 50 млн рублей

Работнику выплачены зарплата и премии в размере 36 млн руб. Вычеты ему не предоставлялись.

НДФЛ = ((36 млн – 20 млн) x 20% + (20 млн – 5 млн) x 18% + (5 млн – 2,4 млн) x 15% + 2,4 млн x 13%) = 6,6 млн руб.

Пример 5. Ставка 22% с дохода свыше 50 млн рублей

Годовой доход сотрудника составил 60 млн руб. Вычеты ему не предоставлялись.

НДФЛ = ((60 млн – 50 млн) x 22% + (50 млн – 20 млн) x 20% + (20 млн – 5 млн) x 18% + (5 млн – 2,4 млн) x 15% + 2,4 млн x 13%) = 11,6 млн руб.

Больше реальных примеров работы с НДФЛ, зарплатой и расчетом страховых взносов по новым ставкам вы найдете на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Переходите и смотрите бесплатный демо-урок.