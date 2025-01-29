Вкладчики смогут заработать рекордные 9 трлн рублей в 2025 году

Если ключевая ставка будет держаться на уровне 20-21% весь 2025 год, то россияне заработают рекордную сумму на процентах.

Зампред правления ВТБ Георгий Горшков сделал прогноз, что в 2025 году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам достигнут рекордных 9 трлн рублей. Для сравнения за 2024 год вкладчики заработали 7 трлн рублей на капитализации процентов.

В 2024 году на процентах по депозитам клиенты ВТБ заработали 800 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом пишут «Ведомости».

Такая динамика связана с тем, что число открытых вкладов выросло в 1,5 раза и превысило 7,3 млн счетов. У банка на 53% вырос портфель сбережений и составил 10,6 трлн рублей.

Средний чек одного депозита — 760 тыс. рублей.

В 2025 году банк собирается нарастить вложения клиентов еще на 30% — до 13,3 трлн рублей, из которых 12,5 трлн составят рублевые пассивы.