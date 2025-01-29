Налог со вкладов нужно платить по новым правилам

С 1 января 2025 года начали действовать новые правила уплаты НДФЛ по вкладам. Это касается депозитов с выплатой в конце срока, открытых более чем на 15 месяцев.
Необлагаемый минимум будут рассчитывать исходя их сумм процентов, которые были начислены за каждый год действия договора. Об этом сказано на сайте ФНС.
С 1 января банки будут представлять в налоговую сведения о суммах процентов по вкладам и остаткам на счетах. Выплаты детализируют по годам, за которые они были начислены. Причем подробная выписка коснется доходов, полученных вкладчиками с 1 января 2023 года.
Кредитные организации передадут сведения о вкладчиках не позднее 1 апреля 2025 года.
Ранее мы писали, что вкладчики смогут заработать рекордные 9 трлн рублей в 2025 году.
🔥 Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году.
Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы, билеты уже в продаже! Купить билет
Начать дискуссию