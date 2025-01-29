Налог со вкладов нужно платить по новым правилам

Если срок действия вклада превышает 15 месяцев, а выплату клиент получит в конце срока, то для налога учтут выплаченные проценты за каждый год.

С 1 января 2025 года начали действовать новые правила уплаты НДФЛ по вкладам. Это касается депозитов с выплатой в конце срока, открытых более чем на 15 месяцев.

Необлагаемый минимум будут рассчитывать исходя их сумм процентов, которые были начислены за каждый год действия договора. Об этом сказано на сайте ФНС.

С 1 января банки будут представлять в налоговую сведения о суммах процентов по вкладам и остаткам на счетах. Выплаты детализируют по годам, за которые они были начислены. Причем подробная выписка коснется доходов, полученных вкладчиками с 1 января 2023 года.

Кредитные организации передадут сведения о вкладчиках не позднее 1 апреля 2025 года.

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