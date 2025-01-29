15 российских банков могут отключить от SWIFT

В новый пакет санкционных ограничений со стороны Евросоюза могут войти еще 15 российских банков, которых могут отключить от SWIFT.

Также ЕС собирается установить поэтапный запрет на импорт алюминия из России и установить ограничения для более 70 судов, которые считает «теневым флотом». Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Bloomberg.

Сейчас от системы SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и другие кредитные организации. Переводы внутри страны проходят через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Летом 2024 года ЕС запретил европейским компаниями подключаться к СПФС или к другим службам финансовых сообщений, созданным Центробанком РФ.