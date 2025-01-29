Прокуратура: ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова больше 57 млн рублей

Прокуратура Москвы завершила предварительное расследование дела блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в совершении 113 эпизодов мошенничества.

Ущерб оценили в 57 млн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Максимальное наказание за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, по ч. 4 ст. 159 УК — это лишение свободы на срок до 10 лет.

Предпринимателя Шабутдинова арестовали в 2023 году, он основал образовательную компанию «Like Центр», сеть кафе Coffee Like и хостелов Like Hostel. Следователи считают, что блогер вместе с соучастниками продавал курсы, тренинги и вебинары, из-за которых у пользователей появлялись ложные надежды получить сверхдоходы.