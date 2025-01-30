Если заемщик вернул вам долг не деньгами, а квартирой, для НДФЛ с ее продажи можно учесть размер займа

Если человек выдал заем, а получил назад долг не деньгами, а жильем, которое потом продал, то он может применить вычет в 1 млн рублей или фактические расходы, которые равный сумме займа.

Ситуация такая: человек выдал валютный заем. Потом в качестве отступного он получил квартиру.

Возврат займа не облагается НДФЛ. А проценты и неустойки по нему – облагаются.

Дата дохода в случае с получением недвижимости = день регистрации сделки в Росреестре. Пересчет в рубли идет по курсу ЦБ на дату получения дохода. Рыночную стоимость квартиры определяет оценщик.

В дальнейшем при продаже этой квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на размер фактически предоставленной суммы валютного займа, в счет погашения которого была передана квартира. При этом размер валютного займа надо пересчитать в рубли.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-04-05/77085.