Если заемщик вернул вам долг не деньгами, а квартирой, для НДФЛ с ее продажи можно учесть размер займа

Ситуация такая: человек выдал валютный заем. Потом в качестве отступного он получил квартиру.
Возврат займа не облагается НДФЛ. А проценты и неустойки по нему – облагаются.
Дата дохода в случае с получением недвижимости = день регистрации сделки в Росреестре. Пересчет в рубли идет по курсу ЦБ на дату получения дохода. Рыночную стоимость квартиры определяет оценщик.
В дальнейшем при продаже этой квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на размер фактически предоставленной суммы валютного займа, в счет погашения которого была передана квартира. При этом размер валютного займа надо пересчитать в рубли.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-04-05/77085.
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