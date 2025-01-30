Менеджеры ПВЗ и курьеры Wildberries будут получать чаевые

Если покупателям понравилось обслуживание, они смогут оставить чаевые сотрудникам пунктов выдачи или курьерам.

С 30 января 2025 года маркетплейс запустил новый сервис с онлайн-чаевыми для менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и курьеров.

«Теперь, если вам понравилось обслуживание, вы можете оставить онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ и курьеров… все чаще люди хотят поблагодарить не только высокой оценкой в приложении, но и денежным вознаграждением», — написала основатель маркетплейса Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

Первое время сервис будет работать в тестовом режиме, оставить чаевые смогут только некоторые покупатели, но постепенно услуга расширится и будет доступна по всей России.

Ограничение по сумме — 1 тыс. рублей за один заказ. Курьеры или менеджеры моментально получат чаевые от клиентов, правда зачислят деньги на их WB Кошелек. Вывести средства можно будет на банковскую карту.