НДФЛ

ФНС объяснила, как получать вычеты по процентным доходам

Чтобы получить налоговый вычет, нужно онлайн заполнить декларацию по НДФЛ, где отразить все доходы с процентов по вкладам в банках и остаткам на накопительных счетах.

По доходам, которые были получены в виде процентов по вкладам в 2023-2024 годах, можно получить налоговый вычет. Для этого следует заполнить декларацию по НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через программу «Декларация».

В декларации 3-НДФЛ нужно:

  • отразить процентные доходы, полученные по вкладам в каждом банке в отдельности;

  • указать наименование ИНН/КПП/ОКТМО банка;

  • выбрать код дохода 6014 «Доходы в виде процентов».

Об этом сказано на сайте ФНС.

Необлагаемая сумма дохода в виде процентов по вкладам или остаткам на накопительных счетах подтянется автоматически. Максимальный размер такого дохода в 2023 году составлял 150 тыс. рублей, а в 2024 году — 210 тыс. Он зависит от максимальной ключевой ставки, которая была в течение года.

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