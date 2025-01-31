Как компаниям и ИП на УСН в 2025 году платить НДС. Смотрите видео!

Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Какие документы надо будет вести? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся вместе с экспертом. Смотрите запись вебинара!

В этом видео разберем:

Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).

Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%).

Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.