Как компаниям и ИП на УСН в 2025 году платить НДС. Смотрите видео!

Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Какие документы надо будет вести? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся вместе с экспертом. Смотрите запись вебинара!
В этом видео разберем:
Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.
Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).
Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.
Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%).
Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.
Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.
К чему готовиться «упрощенцам» и их партнерам:
НДС по переходящим договорам;
НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%;
НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%).
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Комментарии1
Частые изменения только усложняют жизнь бизнесу