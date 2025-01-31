НДС на УСН

Как компаниям и ИП на УСН в 2025 году платить НДС. Смотрите видео!

Эксперт расскажет все про уплату НДС на УСН в 2025 году: что нужно учесть при выборе ставок, оформлении договоров и порядке документооборота.

Все налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Какие документы надо будет вести? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся вместе с экспертом. Смотрите запись вебинара!

В этом видео разберем:

  1. Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

  2. Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).

  3. Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

  4. Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%).

  5. Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

  6. Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.

  7. К чему готовиться «упрощенцам» и их партнерам:

  • НДС по переходящим договорам;

  • НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%;

  • НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%).

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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