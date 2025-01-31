Рестораторам могут повысить порог для применения нулевого НДС

Власти собираются увеличить лимиты доходов для ресторанного бизнеса. НДС 0% предприниматели смогут применять, если их совокупный доход не превышает 3 млрд рублей. Пока что пороговое значение — 2 млрд.

Минфин вместе с ФНС изучают вопрос о повышении порога по нулевому НДС для предприятий из сферы общественного питания.

С 2022 года кафе и рестораны, которые зарабатывают меньше 2 млрд рублей, не платят НДС. Сейчас хотят этот лимит увеличить до 3 млрд рублей. Такая идея связана с тем, что в общепите цены растут быстрее средней инфляции по стране, примерно до 20-30% в год. Об этом пишут «Известия».

Сейчас работать без НДС ресторанный бизнес может, если его совокупный доход не превышает 2 млрд рублей, услуги общепита не меньше 70% дохода, а также зарплаты сотрудников не ниже среднемесячной в регионе.

«Эксперимент с нулевым НДС показал положительный эффект: увеличились налоговые отчисления и зарплаты. Важно не потерять эти результаты, так как при переходе в категорию крупного бизнеса рентабельность компаний резко снижается», — сказал представитель «Деловой России» Михаил Гончаров.

В декабре 2024 года «Опора России» предложила премьер-министру Михаилу Мишустину увеличить лимиты для рестораторов, поскольку заведения вынуждены отказываться от развития или скрывать доходы при приближении доходов к пороговому значению.

Зарабатывают меньше 2 млрд рублей в год около 80% общепита, если увеличить порог, то под нулевой НДС подпадет до 90-95% таких предпринимателей, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Также он добавил, если повысить лимиты, то бюджет может недосчитаться нескольких десятков миллиардов. Одно заведение с выручкой в 3 млрд рублей платить НДС в размере 360 млн рублей в год.