🙆 Контрагенты упрощенцев требуют подтвердить правомерность ставки НДС 5%

Если раньше с НДС на УСН все было предельно ясно (его не было у всех), то теперь могут быть разнообразные варианты. И покупатели хотят какое-то официальное подтверждение того варианта, который применяет поставщик.

С 2025 года некоторые компании и ИП на УСН продолжают работать без НДС, некоторые стали платить НДС по ставке 20%, а кто-то выбрал льготную ставку 5%.

Некоторые бухгалтеры хотят доказательств и требуют от своих контрагентов подтвердить правомерность применения ставки НДС 5%.

Как на это реагировать и какие документы дать покупателям, обсуждают коллеги в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

В основном бухгалтеры просто пишут письмо в свободной форме, что с 01.01.2025 компания является плательщиком НДС по ставке 5%. Кроме того, оформляют допсоглашения к договорам.

Но не всех контрагентов устраивает обычное письмо, его считают «филькиной грамотой» и требуют некое уведомление с отметкой налоговиков.

Между тем для применения ставок 5% и 7% никаких уведомлений в ИФНС сдавать не надо. И на данный момент ФНС вообще не в курсе, какую ставку в итоге решила применять компания. Это знание налоговики получат только в апреле, когда начнется сдача деклараций по НДС за 1 квартал.

А вы оповестили своих контрагентов о своей ситуации с НДС с 2025 года?