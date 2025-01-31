Рынок маркетплейсов и интернет-сервисов вырос на 40% за год

Отечественные сервисы популярны не только в ЕАЭС, но и на мировых рынках. Более чем в два раза вырос рынок услуг в сфере кибербезопасности.

Рынок российских маркетплейсов и цифровых платформ за год увеличился на 40%.

В этот показатель также вошли результаты работы отечественных поисковых систем, социальных сетей, агрегаторов и других платформ для торговли в интернете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Особое внимание уделяем вопросам кибербезопасности. Российский рынок решений и услуг в этой сфере вырос за последние пять лет более чем в два раза», — сказал Мишустин.

Также он добавил, что многие отечественные сервисы пользуются популярностью не только в странах ЕАЭС, но и на мировых рынках.

Недавно мы писали, что маркетплейсы смогут отдавать нераспроданные товары на благотворительность, а взамен получить налоговые льготы и свободные места на складах.