Поменяли форму справки о среднем заработке уволенных сотрудников

Опубликован приказ Минтруда от 27.11.2024 № 637н.
По сравнению с предыдущей формой изменения незначительные.
В частности, строку «Адрес места жительства» заменили на «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)».
Строку «Руководитель организации (обособленного подразделения), ИП, иное физлицо» заменили на «Руководитель организации (обособленного подразделения), физлицо, в том числе ИП».
Напомним, работодатели делают эти справки не всем сотрудникам, а только в определенных случаях. Например, когда:
сотрудница в последние 12 месяцев была в декретном или отпуске по уходу за ребенком;
не было начислений в последние 12 месяцев;
сотрудник работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;
сотрудник работал за валюту в госучреждении.
Комментарии3
На "бирже" опомнились и поняли что по сравнению с другими "инстанциями" как-то "не дорабатывают"?
До этого эта Справка не менялась десятилетиями! Теперь - то же будут каждый год новую форму штамповать? А через пару лет - и каждый квартал, месяц ?
Масштаб изменений поражает)))
Да и все на бумаге