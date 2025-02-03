Поменяли форму справки о среднем заработке уволенных сотрудников

Справку для ЦЗН (для пособий по безработице) надо будет заполнять по новой форме.

Опубликован приказ Минтруда от 27.11.2024 № 637н.

По сравнению с предыдущей формой изменения незначительные.

В частности, строку «Адрес места жительства» заменили на «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)». Строку «Руководитель организации (обособленного подразделения), ИП, иное физлицо» заменили на «Руководитель организации (обособленного подразделения), физлицо, в том числе ИП».

Напомним, работодатели делают эти справки не всем сотрудникам, а только в определенных случаях. Например, когда: