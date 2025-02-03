Социальные пособия

Поменяли форму справки о среднем заработке уволенных сотрудников

Справку для ЦЗН (для пособий по безработице) надо будет заполнять по новой форме.

Опубликован приказ Минтруда от 27.11.2024 № 637н.

По сравнению с предыдущей формой изменения незначительные.

В частности, строку «Адрес места жительства» заменили на «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)».

Строку «Руководитель организации (обособленного подразделения), ИП, иное физлицо» заменили на «Руководитель организации (обособленного подразделения), физлицо, в том числе ИП».

Напомним, работодатели делают эти справки не всем сотрудникам, а только в определенных случаях. Например, когда:

  • сотрудница в последние 12 месяцев была в декретном или отпуске по уходу за ребенком;

  • не было начислений в последние 12 месяцев;

  • сотрудник работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;

  • сотрудник работал за валюту в госучреждении.

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    На "бирже" опомнились и поняли что по сравнению с другими "инстанциями" как-то "не дорабатывают"?

    До этого эта Справка не менялась десятилетиями! Теперь - то же будут каждый год новую форму штамповать? А через пару лет - и каждый квартал, месяц ?

    • smitanina-ov

      Да и все на бумаге