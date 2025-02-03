❗ Когда плата за коммуналку от арендатора не облагается НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-07-11/127325.
Если платежи за коммунальные услуги являются частью арендной платы, то будет НДС.
Если платежи за коммунальные услуги не являются частью арендной платы, а на основании договора аренды взимаются арендодателем с арендатора без НДС как возмещение затрат арендодателя, то НДС не будет.
Аналогичное разъяснение было в письме Минфина от 18.01.2024 № 03-07-11/3227.
Минфин рекомендует руководствоваться письмом ФНС от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@, в котором изложена данная позиция по НДС с коммунальных платежей.
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