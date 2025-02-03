⏳ Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

До конца 03.02.2025 надо сдать уведомление с НДФЛ за период с 23.01.2025 по 31.01.2025. Код периода в этом уведомлении – 21/11.

Уплатить налог из этого уведомления надо до 05.02.2025.

Какие КБК по НДФЛ будут в уведомлениях в 2025 году, мы рассказывали тут.

Напомним, с 2025 года НДФЛ с районных коэффициентов надо считать отдельно от НДФЛ с зарплаты. Это касается и РК в составе выплат по среднему. Соответственно, этот НДФЛ надо отдельно указывать в уведомлении.