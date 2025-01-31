⚡ РК в составе отпускных тоже облагается по другой шкале НДФЛ

Часть отпускных северных сотрудников облагается по пятиступенчатой шкале НДФЛ, а часть – по двухступенчатой. И КБК для этих двух частей разные.

Вышли долгожданные разъяснения ФНС (письмо от 28.01.2025 № БС-4-11/739@).

Напомним, с 2025 года зарплата облагается по ставкам НДФЛ 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. А районные коэффициенты так:

13% – доход до 5 млн рублей;

15% – доход свыше 5 млн рублей.

Для расчета среднего заработка учитывают все виды выплат, в том числе – РК и процентные надбавки.

Поэтому часть выплаты по-среднему (например, оплата отпуска), приходящаяся на суммы районных коэффициентов и надбавок, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.

Таким образом, считать НДФЛ по ставкам 13% и 15% с лимитом 5 млн рублей надо не только по РК, начисленному сверх зарплаты, но и по РК, который находится «внутри» отпускных.

Какие КБК надо включать в уведомление по РК мы поясняли тут.