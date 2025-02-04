При продаже жилья тоже действует прогрессивная шкала НДФЛ: пример от ФНС

До 2025 года за сколько бы вы ни продали квартиру, НДФЛ был бы 13% (если вы резидент РФ). С 2025 года будет иметь значение доход.

Ставки НДФЛ при продаже недвижимости теперь составляют:

при доходе до 2,4 млн рублей – 13%;

при доходе свыше 2,4 млн рублей – 15%.

Налог по-прежнему взимается не со всей суммы продажи, а с разницы между стоимостью покупки и продажи или имущественного вычета (1 млн рублей).

УФНС приводит пример: Квартира приобретена в 2022 году за 8 млн рублей и продана в 2025 году за 11 млн. Доход составил 3 млн рублей. Сумма НДФЛ: 13% с 2,4 млн рублей = 312 тыс. рублей;

15% с оставшихся 600 тыс. рублей = 90 тыс. рублей. Общая сумма НДФЛ = 402 тыс. рублей.

Если срок владения квартирой – не менее минимального, то НДФЛ не будет.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь.

Кстати, по итогу года ФНС доначислит НДФЛ от продажи квартиры + дивиденды, потому что эти виды доходов входят в одну налоговую базу и облагаются по одной шкале НДФЛ.