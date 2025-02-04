При продаже жилья тоже действует прогрессивная шкала НДФЛ: пример от ФНС

Ставки НДФЛ при продаже недвижимости теперь составляют:
при доходе до 2,4 млн рублей – 13%;
при доходе свыше 2,4 млн рублей – 15%.
Налог по-прежнему взимается не со всей суммы продажи, а с разницы между стоимостью покупки и продажи или имущественного вычета (1 млн рублей).
УФНС приводит пример:
Квартира приобретена в 2022 году за 8 млн рублей и продана в 2025 году за 11 млн.
Доход составил 3 млн рублей. Сумма НДФЛ:
13% с 2,4 млн рублей = 312 тыс. рублей;
15% с оставшихся 600 тыс. рублей = 90 тыс. рублей.
Общая сумма НДФЛ = 402 тыс. рублей.
Если срок владения квартирой – не менее минимального, то НДФЛ не будет.
Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь.
Кстати, по итогу года ФНС доначислит НДФЛ от продажи квартиры + дивиденды, потому что эти виды доходов входят в одну налоговую базу и облагаются по одной шкале НДФЛ.
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