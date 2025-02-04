ФНС объяснила, как платить страховые взносы за сотрудников с ДМС

Договор ДМС заключают по каждому сотруднику отдельно. Если соглашение действует не меньше года, то платежи по нему не облагаются страховыми взносами.
«Если срок действия договора ДМС сотрудника, в случае его досрочного прекращения при увольнении, составляет менее года, то юрлицо доначисляет страховые взносы на платежи по нему, в том числе за предыдущий год (если даты начала и окончания действия договора находятся в разных периодах)», — сказано на сайте ФНС.
Кроме того, компания должна представить уточненные РСВ, чтобы соблюсти пенсионные права сотрудника.
Если в список застрахованных лиц включен новый работник и срок действия такого договора составляет менее года, то платежи по ДМС за него будут облагаться страховыми взносами в общем порядке.
Ранее Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-15-05/61936 также пояснял, что годовой срок считают не в целом по компании, а применительно к каждому сотруднику. Поэтому ДМС на уволенных и новых сотрудников может облагаться страховыми взносами.
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