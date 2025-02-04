Страховые взносы

ФНС объяснила, как платить страховые взносы за сотрудников с ДМС

У бухгалтеров возникает вопрос, как платить страховые взносы, если работник уволился до истечения года с момента заключения договора ДМС.

Договор ДМС заключают по каждому сотруднику отдельно. Если соглашение действует не меньше года, то платежи по нему не облагаются страховыми взносами.

«Если срок действия договора ДМС сотрудника, в случае его досрочного прекращения при увольнении, составляет менее года, то юрлицо доначисляет страховые взносы на платежи по нему, в том числе за предыдущий год (если даты начала и окончания действия договора находятся в разных периодах)», — сказано на сайте ФНС.

Кроме того, компания должна представить уточненные РСВ, чтобы соблюсти пенсионные права сотрудника.

Если в список застрахованных лиц включен новый работник и срок действия такого договора составляет менее года, то платежи по ДМС за него будут облагаться страховыми взносами в общем порядке.

Ранее Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-15-05/61936 также пояснял, что годовой срок считают не в целом по компании, а применительно к каждому сотруднику. Поэтому ДМС на уволенных и новых сотрудников может облагаться страховыми взносами.

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