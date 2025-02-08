🍹 С 1 марта изменятся правила применения ККТ в ресторанах и кафе: сначала чек, потом деньги

С 1 марта в общепите выдача бумажного кассового чека клиенту будет производиться до момента расчета.

Ранее официант приносил клиенту пречек или слип-чек – документ, в котором отражался список блюд и их цена, после чего происходила оплата заказа.

Потом официант должен был провести оплату через кассу и выдать клиенту кассовый чек.

Но не всегда сотрудники заведений фиксировали оплату и формировали чек ККТ.

Теперь чек будут выдавать заранее. Он будет подтверждать предстоящий прием денег за оказание услуг общепита. Второй чек не выдается.

Важно уточнять у клиента в момент расчета способ оплаты: наличный или безналичный. Рестораторам разрешили размещать кассу на месте хранения наличных денег. То есть официанту можно не носить кассу с собой, она может находиться рядом с денежным ящиком, поясняет УФНС.

За нарушения с ККТ предусмотрен штраф: