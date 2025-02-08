🍹 С 1 марта изменятся правила применения ККТ в ресторанах и кафе: сначала чек, потом деньги

Ранее официант приносил клиенту пречек или слип-чек – документ, в котором отражался список блюд и их цена, после чего происходила оплата заказа.
Потом официант должен был провести оплату через кассу и выдать клиенту кассовый чек.
Но не всегда сотрудники заведений фиксировали оплату и формировали чек ККТ.
Теперь чек будут выдавать заранее. Он будет подтверждать предстоящий прием денег за оказание услуг общепита. Второй чек не выдается.
Важно уточнять у клиента в момент расчета способ оплаты: наличный или безналичный. Рестораторам разрешили размещать кассу на месте хранения наличных денег. То есть официанту можно не носить кассу с собой, она может находиться рядом с денежным ящиком, поясняет УФНС.
За нарушения с ККТ предусмотрен штраф:
на должностных лиц – от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;
на юрлиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.
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