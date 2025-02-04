Реклама перестанет обещать быстрое списание всех долгов при банкротстве

Госдума приняла в первом чтении разработанный сенаторами и депутатами законопроект, ограничивающий недобросовестную рекламу услуг, связанных с банкротством граждан.

Этот закон дополнительно защитит граждан, оказавшихся в трудной ситуации из-за долгов. Закон «О рекламе» дополнят новыми требованиями к рекламе таких услуг.

«Зачастую организации, предлагая услуги по банкротству, сознательно вводят граждан в заблуждение, обещают быстрое списание всех долгов, а про негативные последствия таких процедур умалчивают. В результате люди вынуждены нести дополнительные расходы и бремя ограничений в правах, о которых и не предполагали», – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Пропишут, что реклама таких услуг не должна гарантировать освобождение от исполнения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, а также призывать к их неисполнению.

Обязательным станет информирование о последствиях процедуры банкротства, а также о возможности ее проведения бесплатно – во внесудебном порядке через МФЦ.

«Человек должен понимать, что, когда он и так находится в сложном финансовом положении, ему совершенно не обязательно платить за проведение процедуры банкротства коммерческим организациям», — сказал Володин.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.