Для льготы по НДС на УСН в общепите надо сравнивать зарплату в компании с данными Росстата

Одно из них – о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлиц. Он должен быть не ниже среднеотраслевой зарплаты в регионе.
Сравнение идет по прошлому году. То есть для льготы по НДС-2025 должно соблюдаться условие о зарплате-2024.
Среднюю зарплату в компании (по данным РСВ) сравнивают с показателем Росстата.
Причем этот показатель мониторят по коду ОКВЭД класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Подклассы значения не имеют.
Если у компании в ЕГРЮЛ значатся коды 56.1, 56.2, 56.3, она все равно сравнивает свою зарплату с данными Росстата по общему коду 56.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-07-11/127468.
Подробно условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.
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