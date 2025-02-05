Для льготы по НДС на УСН в общепите надо сравнивать зарплату в компании с данными Росстата

Услуги общепита не облагаются НДС как на общем режиме, так и на УСН. Но при соблюдении условий.

Одно из них – о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физлиц. Он должен быть не ниже среднеотраслевой зарплаты в регионе.

Сравнение идет по прошлому году. То есть для льготы по НДС-2025 должно соблюдаться условие о зарплате-2024.

Среднюю зарплату в компании (по данным РСВ) сравнивают с показателем Росстата.

Причем этот показатель мониторят по коду ОКВЭД класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Подклассы значения не имеют.

Если у компании в ЕГРЮЛ значатся коды 56.1, 56.2, 56.3, она все равно сравнивает свою зарплату с данными Росстата по общему коду 56.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 17.12.2024 № 03-07-11/127468.

Подробно условия для льготы по НДС в общепите в 2025 году мы разбирали тут.