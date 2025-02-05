Эксперт объяснит порядок увольнения сотрудников

Разберитесь, как правильно оформить увольнение работника, чтобы не возникло трудового спора, судебного дела, компенсационных выплат и другие трудностей.

Увольнение сотрудника влечет за собой определенную последовательность действий. При этом нужно сделать очень многое и в установленные сроки. И если работодатель нарушит процедуру увольнения, то это может повлечь не только административную ответственность по КоАП, но и материальную ответственность по ТК и даже признания увольнения незаконным и многое другое.

На бесплатном вебинаре «Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1» разберемся пошагово, как сделать все верно, чтобы не было негативных последствий и претензий от работника и проверяющих. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Вебинар доступен эксклюзивно в подписке Клерк.Премиум. Подписчики Клерк.Премиум получают важный контент, встречаются с топовыми экспертами, которым могут задать любой вопрос.

На вебинаре разберем:

Основания прекращения трудового договора. Алгоритм оформления увольнения. Приказ о прекращении трудового договора. Окончательный расчет при увольнении. Оформление записи и выдача трудовой книжки. Оформление ЕФС-1. Выдача документов о работе.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!