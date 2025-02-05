Эксперт объяснит порядок увольнения сотрудников

Увольнение сотрудника влечет за собой определенную последовательность действий. При этом нужно сделать очень многое и в установленные сроки. И если работодатель нарушит процедуру увольнения, то это может повлечь не только административную ответственность по КоАП, но и материальную ответственность по ТК и даже признания увольнения незаконным и многое другое.
На бесплатном вебинаре «Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1» разберемся пошагово, как сделать все верно, чтобы не было негативных последствий и претензий от работника и проверяющих. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Вебинар доступен эксклюзивно в подписке Клерк.Премиум. Подписчики Клерк.Премиум получают важный контент, встречаются с топовыми экспертами, которым могут задать любой вопрос.
На вебинаре разберем:
Основания прекращения трудового договора.
Алгоритм оформления увольнения.
Приказ о прекращении трудового договора.
Окончательный расчет при увольнении.
Оформление записи и выдача трудовой книжки.
Оформление ЕФС-1.
Выдача документов о работе.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
Начать дискуссию