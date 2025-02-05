❗ Сотрудники могут вернуть налог на профдоход, если их отношения с «заказчиком» признали трудовыми. Комментарий налогового юриста

Самозанятые могут обратиться в налоговую, чтобы на уплаченный ими НПД уменьшили размер доначислений НДФЛ, которые сделали работодателю за маскировку трудовых отношений.

Работодатель должен платить за сотрудников НДФЛ и страховые взносы. Чтобы этого не делать, некоторые решают сотрудничать с самозанятыми, маскируя трудовые отношения договором гражданско-правового характера (ГПХ). Верховный суд признал, что такая практика — это обход закона с целью уклонения от уплаты налогов.

Проводя проверку ИП Фарита Садыкова, налоговики выявили схему уклонения от НДФЛ. В 2021 году у предпринимателя было 92 работника по ТК и 78 самозанятых, которых ФНС признала фактическими сотрудниками. ИП доначислили 3,6 млн рублей страховых взносов, 2,6 млн НДФЛ, а также штраф в размере 65,1 тыс. Об этом пишет «Коммерсант».

Предприниматель решил снизить сумму НДФЛ к уплате и вычесть из нее налог на профессиональный доход, который уплатили самозанятые. Суды трех инстанций согласились с доводом бизнесмена, но ВС решил, что обязательства работодателя и самозанятых смешивать нельзя.

Физлица могут обратиться с заявлением о возврате налога на профессиональный доход, который они уплатили. А также работники могут попросить засчитать НПД в счет недоимки работодателя.

Также ВС отметил, что налоговики не сообщили физлицам о том, что они ошибочно уплатили НПД. Тем самым инспекторы нарушили принцип добросовестности налогового администрирования.

Решения нижестоящих судов о зачете НПД в качестве уменьшения доначислений по НДФЛ отменили, эпизод заново рассмотрят в первой инстанции.

Специально для «Клерка» комментирует Роман Шишкин, к.ю.н., налоговый юрист, автор книг по налогам и налогообложению:

«Квалификация взаимоотношений с физлицом как трудовых фактически говорит о признании налоговым органом недействительными договорных отношений с самозанятым. Как следствие, уплаченный в рамках НПД налог образует переплату физического лица, которая должна быть возвращена на его ЕНС на основе заявления.

Безусловно, негативные последствия наступают для заказчика, который обязан в данном случае пересчитать налоги в качестве налогового агента. При этом при проведении налоговой проверки доначисляемые суммы должны быть уменьшены на сумму уплаченного НПД. При условии, что самозанятый не вернул данный налог».