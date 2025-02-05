Доход от продажи недвижимости можно уменьшить на вычет по НДФЛ: примеры от ФНС

При этом иногда доход для НДФЛ может отличаться от цены сделки. Если цена продажи объекта недвижимости ниже, чем 70% от его кадастровой стоимости на 1 января года продажи, то за доход будет принято 70% кадастровой стоимости, поясняют налоговики.
Пример 1
В 2024 году Иванов продал квартиру за 3 млн рублей. Кадастровая стоимость квартиры 01.01.2024 составляла 4,5 млн рублей.
Для расчета НДФЛ доходом будет считаться не 3 млн, а 3,15 млн (4,5 млн х 0,7).
Пример 2
В 2024 году Иванов продал квартиру за 3 млн рублей. Кадастровая стоимость квартиры 01.01.2024 составляла 3,5 млн рублей.
Для расчета НДФЛ доходом будет считаться 3 млн, так как 3,5 млн х 0,7 = 2,45 млн, а это меньше, чем цена сделки.
Доход можно уменьшить на имущественный вычет:
1 млн руб. — при продаже квартиры, дома, дачи, участка или 250 тыс. руб. при продаже другого имущества;
вычет на сумму расходов, потраченных на покупку проданного имущества.
Пример 3
Иванов продал квартиру за 3 млн рублей и решил воспользоваться вычетом в 1 млн рублей.
НДФЛ будет рассчитываться с 2 млн (3 млн – 1 млн).
НДФЛ = 2 млн х 13% = 260 тыс. руб.
Пример 4
Иванов продал квартиру за 3 млн рублей, а покупал ее за 2,5 млн руб. и есть подтверждающие документы.
НДФЛ будет рассчитываться с 0,5 млн (3 млн – 2,5 млн).
НДФЛ = 0,5 млн х 13% = 65 тыс. руб.
Кстати, с 2025 года ставка НДФЛ при продаже недвижимости будет идти по прогрессивной шкале. Доходы свыше 2,4 млн рублей будут облагаться по ставке 15%. Примеры – здесь.
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