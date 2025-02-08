Какой канал продаж будет самым доходным в 2025 году? Результаты опроса

В 2025 году ретейлеры по-прежнему делают ставку на маркетплейсы.

Аналитики платформы RetailCRM спросили 750 владельцев и управленцев розничного бизнеса, какие каналы продаж они собираются развивать в 2025 году и выяснили, что маркетплейсы по-прежнему остаются приоритетным направлением. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Оказалось, 64% розничных предпринимателей уже работают на маркетплейсах. Более того, для трети маркетплейсы — единственный канал продаж.

Офлайн-точки есть у 53% респондентов, а собственный независимый интернет-магазин — у 30% (была возможность выбрать несколько вариантов).

Новый канал продаж в 2025 году собираются открыть 68% опрошенных ретейлеров.

Большинство (58%) выйдут на новые дополнительные маркетплейсы, 35% откроют дополнительные торговые оффлайн-точки, а 12% откроют традиционный магазин впервые.

Впервые собственный интернет-магазин откроют 29%, а 26% — дополнительный к уже существующим собственным сайтам.

Впервые на маркетплейсы выйдут 26% респондентов.

В ответ на вопрос «Какой канал продаж будет самым доходным в 2025 году?» большинство (62%) называют маркетплейсы, 22% делают ставку на независимый интернет-магазин, а 16% — на офлайн.

«Опрос показывает, что большинство ретейлеров понимают важность разных каналов. Об этом задумываются, прежде всего, те, кто не случайно занялся розничными продажами и кто собирается строить устойчивый бизнес. В последнее время почти каждый год случаются события, которые сильно влияют на бизнес. Устойчиво развиваются продавцы, которым важно не просто поскорей реализовать товар и получить прибыль здесь и сейчас, а кто нацелен заниматься этим долгие годы. Для этого необходимо работать над улучшением клиентского сервиса и получать повторные продажи, что на одних лишь маркетплейсах делать невозможно — здесь нужны собственные каналы продаж», — комментирует Андрей Юкин, директор по развитию RetailCRM.

Опрос проводился с 22 по 29 января среди 750 респондентов с помощью онлайн-анкетирования.