БезНДСные упрощенцы не платят НДС по госконктракту, даже если он есть в смете

Бизнес на УСН (в 2024 году – весь, с 2025 – с доходами до 60 млн руб.) не платит НДС, если не выделяет его в счетах-фактурах. Это относится и к реализации в рамках госконтрактов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.11.2024 № 24-06-09/119502.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.

Вопросы, касающиеся порядка составления сметы контракта, а также формирования первичных документов, не регламентируются законом № 44-ФЗ, поясняет Минфин.

Если упрощенец выдал заказчику счет-фактуру с НДС, то он платит НДС в бюджет.

Если же исполнитель на УСН счет-фактуру не выписывал, то и платить НДС не надо.

Обязанность платить НДС на УСН в 2024 году была только в случае выставления счета-фактуры с НДС.

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