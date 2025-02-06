Трудовое право

Не оплачивать стажировку можно только в одном случае

Роструд разъяснил, имеет ли право работодатель принять соискателя на стажировку без ее оплаты.

Работодатель обязан производить оплату стажировки, кроме случаев приема на практику студентов по договору с учебным заведением.

Этот ответ Роструд дал в своем телеграм-канале, сославшись на общие нормы Трудового кодекса.

На стажировку заключают срочный трудовой договор. Оплата труда — одно из его обязательных условий.

А ученический договор с работником является дополнительным к трудовому договору. Порядок оплаты ученичества установлен ст. 204 ТК: выплачивается стипендия, размер которой определяет ученический договор и зависит от получаемой квалификации, но не ниже МРОТ. Работа, выполняемая на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам.

наталья коновалова
Судебная практика по налоговым спорам

По следам интересных судебных дел или...

Как «отбить» требования инспекции в связи с истечением срока давности взыскания задолженности?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2

Начать дискуссию