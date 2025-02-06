Не оплачивать стажировку можно только в одном случае

Роструд разъяснил, имеет ли право работодатель принять соискателя на стажировку без ее оплаты.

Работодатель обязан производить оплату стажировки, кроме случаев приема на практику студентов по договору с учебным заведением.

Этот ответ Роструд дал в своем телеграм-канале, сославшись на общие нормы Трудового кодекса.

На стажировку заключают срочный трудовой договор. Оплата труда — одно из его обязательных условий.

А ученический договор с работником является дополнительным к трудовому договору. Порядок оплаты ученичества установлен ст. 204 ТК: выплачивается стипендия, размер которой определяет ученический договор и зависит от получаемой квалификации, но не ниже МРОТ. Работа, выполняемая на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам.