Сбер предупредил о резком росте объявлений от «раздолжнителей»

Компании-раздолжнители обещают быстро и без последствий «избавить от долгов» и склоняют граждан к банкротству, которого зачастую можно избежать. При этом стоимость их услуг может превышать сумму самого долга.

Сегодня в интернете размещено свыше 2,5 млн рекламных объявлений, которые обещают «избавление от долгов». Каждый квартал Сбер фиксируют порядка 600 тыс. новых объявлений от раздолжнителей — только за 2024 год их количество выросло на треть. И хотя на этом рынке есть квалифицированные, добросовестные участники, есть и те, чьи практики можно отнести к недобросовестным.

Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Он отметил, что нередко стоимость таких услуг превышает стоимость самого долга. Должник подписывает договор и платит каждый месяц на протяжении года и дольше. Часто такие «юристы» убеждают должников проходить процедуру банкротства, умалчивая о важных условиях, рисках и последствиях процедуры либо сообщая заведомо недостоверную информацию.

Количество рекламных объявлений от раздолжнителей быстро растет, и в большинстве своем это непорядочные, а порой и откровенно мошеннические практики.

«Чего в этих объявлениях только нет: от “гарантированной помощи по полной очистке кредитной истории” до “магической помощи против кредиторов”», — рассказывает Кузнецов.

Часто процесс сводится к банкротству, которое подразумевает реализацию имущества. Более того, суд может признать действия гражданина недобросовестными по отношению к кредиторам и не освободить его от выплаты обязательств. И тогда к имеющимся долгам прибавится долг перед раздолжнителем.

В интересах любого банка — урегулировать вопрос. Банкротство — крайняя мера, к которой имеет смысл прибегать, только когда остальные меры не помогли, подчеркивает Денис Кузнецов.

Ранее мы писали, что реклама перестанет обещать быстрое списание всех долгов при банкротстве.