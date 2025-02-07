Депутаты хотят сократить рабочую неделю до 36 часов

В Госдуме предложили провести эксперимент и сократить рабочую неделю до 36 часов, но только с согласия участников-работодателей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила установить сокращенную рабочую неделю до 36 часов. Пока что сделать это предлагают в качестве эксперимента на 1-2 года и только при добровольном участии работодателей.

«Сокращенная 36-часовая рабочая неделя, как показывает практика, уже возможна. Начиная с периода ковида, многие работодатели убедились в том, что при предоставлении дополнительных часов отдыха для своих работников производительность труда не падает», — сказала Бессараб.

Также она добавила, что у сотрудников появится мотивация интенсивно работать в течение недели, чтобы в пятницу уйти пораньше домой.

Законопроект планируют внести в Госдуму после окончания специальной военной операции (СВО).