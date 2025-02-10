Прогноз: реальные зарплаты вырастут только на 3,3% в 2025 году

Работодатели будут экономить на повышении зарплат из-за высокого налога на прибыль и дорогих кредитов.

Центробанк опросил аналитиков и выяснил, что по прогнозу реальные зарплаты россиян вырастут за 2025 год только на 3,3%. При этом номинальная зарплата увеличился на 12,5%.

В 2023 году реальные зарплаты стали больше на 8,2% год к году на фоне дефицита кадров и борьбы за сотрудников. За неполный 2024 год показатель вырос на 8,7%. Об этом пишут «Известия».

По данным Росстата, в ноябре 2024 года средняя начисленная зарплата составила 86,4 тыс. рублей до вычета налогов. В hh.ru установили, что медиана предлагаемого заработка была на уровне 67 тыс. рублей.

«Большую роль в росте средней зарплаты в 2025 году сыграет даже не столько борьба за сотрудников со стороны частных компаний, сколько индексация окладов бюджетникам и повышение МРОТ», — сказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает, что в 2025 году останется проблема нехватки кадров, но спрос за работников снизится из-за замедления экономики. В 2025 году Минэк ожидает, что ВВП прибавит 2,5%. Тогда как в 2024 году показатель был 4,1%. Оптимизировать издержки работодателей заставят высокие процентные ставки и увеличение налога на прибыль с 20% до 25%.