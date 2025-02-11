📝 Во время больничного сотрудник не должен писать никаких объяснительных

Пока сотрудник находится на больничном, работодатель не имеет права требовать от него объяснительную.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 16.01.2025 № 14-6/ООГ-117.

Работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям) за совершение работником дисциплинарного проступка.

Но перед этим нужно затребовать от сотрудника объяснительную.

Если через 2 рабочих дня такое объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.

Однако в случае временной нетрудоспособности работник не может реализовать свое право на представление объяснений.

Дисциплинарное взыскание применяется к работнику не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника.

Таким образом, требовать от сотрудника письменных объяснений надо после того, как он выйдет с больничного.

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