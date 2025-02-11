Роспотребнадзор и общественники против невозвратных тарифов в гостиницах

Покупателям невозвратных тарифов будет сложнее отстоять свои интересы в суде, а также есть риск, что все тарифы станут невозвратными.

В марте 2025 года Госдума рассмотрит законопроект, который позволит владельцам отелей устанавливать невозвратные тарифы.

Инициативу Минэкономразвития уже поддержало гражданско-правовое управление президента, но общественники и Роспотребнадзор выступили против. Об этом пишут «Известия».

Если невозвратные тарифы появятся, то туристы смогут выбирать проживание по более низким ценам, чем при классическом бронировании. Бизнесу будет проще планировать свою работу.

«Права туристов, которые выбрали невозвратный тариф, защищены: если поездка отменяется из-за форс-мажорных обстоятельств, то средства возвращают», — сказали в Минэкономразвития.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что при невозвратных тарифах очень сложно отстоять права потребителей в суде. Человек может отказаться от исполнения договора на оказание услуги в любой момент.

«Минэкономразвития не предложило механизм и нормы определения того, какую долю номеров отель сможет предлагать по невозвратным тарифам. Есть риск, что все тарифы в гостиницах станут невозвратными, и выбора у потребителя не будет», — сказал Олег Павлов.

Также он добавил, что нет механизма контроля цен на гостиничные услуги и проверки скидок за невозвратные тарифы. Не исключено, что собственники начнут завышать цены, а потом с нее предлагать дисконт, как в период распродаж.

Недавно мы писали, что эксперты выступили против законопроекта о невозвратном тарифе при незаезде или отмене отпуска.