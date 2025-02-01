Эксперты против законопроекта о невозвратном тарифе при незаезде или отмене отпуска

На площадке Общественной палаты (ОП) РФ в ходе заседания Общественного совета (ОС) при Роспотребнадзоре эксперты выработали механизм действий в защиту потребителей гостиничных услуг.

Про то, что Минэкономразвития внесет в Госдуму законопроект, по которому отели смогут делать невозвратные бронирования, мы писали здесь. Он предусматривает делегирование Правительству РФ полномочий устанавливать в правилах предоставления гостиничных услуг виды и условия бронирования в средствах размещения.

Их хотят дополнить положениями о невозвратном бронировании, при котором потребитель отказывается от возврата исполнителем сумм, уплаченных по договору оказания гостиничных услуг, в случае незаезда. Со своей стороны гостиница обязуется предоставить скидку на размещение.

«Мы не должны ухудшать положение потребителей. Законопроект противоречит мировой практике, всем действующим законам, здравому смыслу и, самое главное, нарушает права граждан», — считает замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

Председатель ОС при Роспотребнадзоре Олег Павлов считает, что «данный проект — это заведомо некорректная попытка легализации противозаконной практики включения в договор недопустимых условий и удержания подлежащих возврату денежных средств».

«Заявленной в проекте закона цели соблюдения баланса интересов потребителей и бизнеса способствовало бы установление в правилах предоставления гостиничных услуг единообразной методики подсчета расходов гостиниц на исполнение договора в случае реализации потребителем права на отказ от услуг. Общественный совет при Роспотребнадзоре и приглашенные представители бизнеса единогласно поддержали данную позицию», — сообщил Павлов.

Если раньше в туристической отрасли было всего два вида бронирования — гарантированное и негарантированное, которые позволяли вернуть потребителям их деньги, то теперь идет речь о таких понятиях, как возвратный и невозвратный тариф, пояснил председатель правления Всероссийского объединения туристов, член ОС Роман Бобылев.

Однако возвратный тариф не гарантирует стопроцентного возмещения денежных средств, и здесь в любом случае пойдет компенсация за вычетом реально понесенных расходов, указал на противоречие спикер.

Гендиректор туроператора «Пегас туристик» Анна Подгорная заявила, что должна быть разработана четкая программа доведения до потребителей информации о допустимых удержаниях при отказе от бронирования по аналогии с приобретением и отказом от туристского продукта.

Участники также отметили рост внутреннего турпотока, сохраняющийся дефицит средств размещения, невозможность контролировать действительность и величину скидок при невозвратных тарифах в условиях практикуемого многими средствами размещения динамического ценообразования, невозможность контролировать долю номерного фонда, предлагаемого по невозвратным тарифам.