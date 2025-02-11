За год зарплаты юристов стали больше на 10%

У работодателей вырос спрос на налоговых юристов, а специалисты по международному праву и интеллектуальной собственности стали получать на 10,5% больше.

Зарплаты специалистов по праву в 2024 году выросли почти на 10%. Спрос на юристов к началу 2025 года составил 4 488 вакансий. Их медианная зарплата увеличилась на 7,6% — с 61,4 до 66,1 тыс. рублей.

На 19,4% вырос спрос на налоговых юристов. За первый месяц 2025 года на эту должность было открыто 43 вакансии. Причем медианная зарплата таких специалистов оказалась самой высокой в юридической сфере — 90 тыс. рублей, или на 10% выше прошлогоднего результата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование юридической группы «Совет» и аналитиков сервиса hh.ru.

Также высокооплачиваемыми оказались юристы, которые консультируют по международному праву и интеллектуальной собственности. Их зарплата к началу 2025 года достигла 100 тыс. рублей. Оплата труда выросла на 10,5%, а спрос на специалистов по международному праву стал больше на 12,8%, а по интеллектуальной собственности — на 17,7%.

К январю 2025 года на 14,5% вырос заработок юристов по земельно-имущественным отношениям. Он составил 87,9 тыс. рублей. В 2024 году среднее число вакантных мест за месяц было 546, а в январе 2025 года показатель уже вырос до 547.