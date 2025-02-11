Принят закон о «периоде охлаждения» по потребкредитам с двумя важными поправками

11 февраля 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на защиту людей от принуждения брать кредиты путем обмана и злоупотребления их доверием.

Про этот законопроект мы сообщали здесь.

Ко второму чтению был подготовлен ряд поправок, которые учитывают в том числе предложения обычных людей. А именно:

Если кредитор не провел установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору.

При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.

Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит.

Важно защитить людей от мошенников. Поэтому срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое — со 180 до 90 дней. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Сегодня, 11 февраля, закон приняли в окончательном чтении.

Напомним, что предусмотрено введение при выдаче заемных средств «периода охлаждения», в течение которого не будут проводиться финансовые операции: