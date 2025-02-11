Принят закон о «периоде охлаждения» по потребкредитам с двумя важными поправками

Про этот законопроект мы сообщали здесь.
Ко второму чтению был подготовлен ряд поправок, которые учитывают в том числе предложения обычных людей. А именно:
Если кредитор не провел установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, то от заемщика нельзя будет требовать выплат по кредитному договору.
При обращении в кредитную или микрофинансовую организацию заемщикам необходимо будет предоставлять свой ИНН.
Это нужно для более точной идентификации гражданина, планирующего взять кредит.
Важно защитить людей от мошенников. Поэтому срок вступления в силу ряда положений сокращен вдвое — со 180 до 90 дней. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Сегодня, 11 февраля, закон приняли в окончательном чтении.
Напомним, что предусмотрено введение при выдаче заемных средств «периода охлаждения», в течение которого не будут проводиться финансовые операции:
4 часа — для сумм от 50 до 200 000 рублей;
48 часов — для сумм от 200 000 рублей.
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